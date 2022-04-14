Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Paperclip AI (PAPERCLIPS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Informatie @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom's "Paperclip Maximization" theory. The project's mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI's evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Officiële website: https://paperclipfactory.org/ Whitepaper: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Koop nu PAPERCLIPS!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paperclip AI (PAPERCLIPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.84K $ 20.84K $ 20.84K Totale voorraad: $ 952.02M $ 952.02M $ 952.02M Circulerende voorraad: $ 849.97M $ 849.97M $ 849.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K Hoogste ooit: $ 0.0065141 $ 0.0065141 $ 0.0065141 Laagste ooit: $ 0.00001734 $ 0.00001734 $ 0.00001734 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Paperclip AI (PAPERCLIPS) prijs

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paperclip AI (PAPERCLIPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAPERCLIPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAPERCLIPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAPERCLIPS begrijpt, kun je de live prijs van PAPERCLIPS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAPERCLIPS Wil je weten waar je PAPERCLIPS naartoe gaat? Onze PAPERCLIPS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAPERCLIPS token!

