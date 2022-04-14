Pankito (PAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pankito (PAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pankito (PAN) Informatie Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment Officiële website: https://pankito.com/ Koop nu PAN!

Pankito (PAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pankito (PAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.07K $ 25.07K $ 25.07K Totale voorraad: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Circulerende voorraad: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.07K $ 25.07K $ 25.07K Hoogste ooit: $ 0.01641343 $ 0.01641343 $ 0.01641343 Laagste ooit: $ 0.00039749 $ 0.00039749 $ 0.00039749 Huidige prijs: $ 0.00041781 $ 0.00041781 $ 0.00041781 Meer informatie over Pankito (PAN) prijs

Pankito (PAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pankito (PAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAN begrijpt, kun je de live prijs van PAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAN Wil je weten waar je PAN naartoe gaat? Onze PAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAN token!

