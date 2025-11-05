Pangolin (PANG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.05% Prijswijziging (1D) -8.84% Prijswijziging (7D) -23.99% Prijswijziging (7D) -23.99%

Pangolin (PANG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PANG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PANG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PANG met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, -8.84% in de afgelopen 24 uur en -23.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pangolin (PANG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Circulerende voorraad 745.82M 745.82M 745.82M Totale voorraad 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

De huidige marktkapitalisatie van Pangolin is $ 11.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PANG is 745.82M, met een totale voorraad van 990039899.72432. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.58K.