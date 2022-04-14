Pandemic Diamond (PMD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pandemic Diamond (PMD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pandemic Diamond (PMD) Informatie Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Officiële website: https://pandemic-games.org/ Whitepaper: https://pandemic-games.org/whitepaper.html

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pandemic Diamond (PMD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 123.48M $ 123.48M $ 123.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 230.03K $ 230.03K $ 230.03K Hoogste ooit: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023003 $ 0.00023003 $ 0.00023003 Meer informatie over Pandemic Diamond (PMD) prijs

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pandemic Diamond (PMD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PMD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PMD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PMD begrijpt, kun je de live prijs van PMD token verkennen!

