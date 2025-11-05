BeursDEX+
De live PandaSui Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PANS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PANS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live PandaSui Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PANS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PANS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PANS

PANS Prijsinformatie

Wat is PANS

PANS whitepaper

PANS officiële website

PANS tokenomie

PANS Prijsvoorspelling

PandaSui Coin logo

PandaSui Coin Prijs (PANS)

Niet genoteerd

1 PANS naar USD live prijs:

--
----
-24.20%1D
USD
PandaSui Coin (PANS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:28:16 (UTC+8)

PandaSui Coin (PANS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.10%

-24.28%

+182.17%

+182.17%

PandaSui Coin (PANS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PANS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PANS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PANS met +2.10% veranderd in het afgelopen uur, -24.28% in de afgelopen 24 uur en +182.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PandaSui Coin (PANS) Marktinformatie

$ 322.45K
$ 322.45K$ 322.45K

--
----

$ 372.67K
$ 372.67K$ 372.67K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

De huidige marktkapitalisatie van PandaSui Coin is $ 322.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PANS is 6.82B, met een totale voorraad van 7876857596.906344. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 372.67K.

PandaSui Coin (PANS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PandaSui Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PandaSui Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PandaSui Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PandaSui Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-24.28%
30 dagen$ 0+395.78%
60 dagen$ 0+105.59%
90 dagen$ 0--

Wat is PandaSui Coin (PANS)?

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PandaSui Coin (PANS) hulpbron

PandaSui Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PandaSui Coin (PANS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PandaSui Coin (PANS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PandaSui Coin te bekijken.

Bekijk nu de PandaSui Coin prijsvoorspelling !

PANS naar lokale valuta's

PandaSui Coin (PANS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PandaSui Coin (PANS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PANS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PandaSui Coin (PANS)

Hoeveel is PandaSui Coin (PANS) vandaag waard?
De live PANS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PANS naar USD prijs?
De huidige prijs van PANS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PandaSui Coin?
De marktkapitalisatie van PANS is $ 322.45K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PANS?
De circulerende voorraad van PANS is 6.82B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PANS?
PANS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PANS?
PANS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PANS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PANS is -- USD.
Zal PANS dit jaar hoger gaan?
PANS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PANS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:28:16 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

