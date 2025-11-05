Pancake Bunny (BUNNY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02764623 $ 0.02764623 $ 0.02764623 24u laag $ 0.03007916 $ 0.03007916 $ 0.03007916 24u hoog 24u laag $ 0.02764623$ 0.02764623 $ 0.02764623 24u hoog $ 0.03007916$ 0.03007916 $ 0.03007916 Hoogste prijs ooit $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Laagste prijs $ 0.02764623$ 0.02764623 $ 0.02764623 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) -0.57% Prijswijziging (7D) -14.89% Prijswijziging (7D) -14.89%

Pancake Bunny (BUNNY) real-time prijs is $0.02990608. De afgelopen 24 uur werd er BUNNY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02764623 en een hoogtepunt van $ 0.03007916, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BUNNY hoogste prijs aller tijden is $ 512.75, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02764623 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BUNNY met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -0.57% in de afgelopen 24 uur en -14.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 456.79K$ 456.79K $ 456.79K Circulerende voorraad 510.23K 510.23K 510.23K Totale voorraad 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

De huidige marktkapitalisatie van Pancake Bunny is $ 15.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BUNNY is 510.23K, met een totale voorraad van 15274247.51454069. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 456.79K.