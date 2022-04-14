PAMP (PAMP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PAMP (PAMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PAMP (PAMP) Informatie PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. Officiële website: https://www.pamponsolana.com/ Koop nu PAMP!

PAMP (PAMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PAMP (PAMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Totale voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Circulerende voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PAMP (PAMP) prijs

PAMP (PAMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PAMP (PAMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAMP begrijpt, kun je de live prijs van PAMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAMP Wil je weten waar je PAMP naartoe gaat? Onze PAMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAMP token!

