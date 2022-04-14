Pallapay (PALLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pallapay (PALLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pallapay (PALLA) Informatie Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Officiële website: https://www.pallapay.com/

Pallapay (PALLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pallapay (PALLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M Hoogste ooit: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 Laagste ooit: $ 0.00509231 $ 0.00509231 $ 0.00509231 Huidige prijs: $ 0.00871265 $ 0.00871265 $ 0.00871265 Meer informatie over Pallapay (PALLA) prijs

Pallapay (PALLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pallapay (PALLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PALLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PALLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PALLA begrijpt, kun je de live prijs van PALLA token verkennen!

