BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic's native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Officiële website: https://paintswap.io
Whitepaper: https://docs.paintswap.finance/

Paintswap (BRUSH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paintswap (BRUSH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Totale voorraad: $ 409.04M $ 409.04M $ 409.04M Circulerende voorraad: $ 409.04M $ 409.04M $ 409.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Hoogste ooit: $ 0.249255 $ 0.249255 $ 0.249255 Laagste ooit: $ 0.0051472 $ 0.0051472 $ 0.0051472 Huidige prijs: $ 0.008045 $ 0.008045 $ 0.008045 Meer informatie over Paintswap (BRUSH) prijs

Paintswap (BRUSH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paintswap (BRUSH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRUSH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRUSH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRUSH begrijpt, kun je de live prijs van BRUSH token verkennen!

