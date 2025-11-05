BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Paimon Stripe SPV Token prijs vandaag is 45.13 USD. Volg realtime STRP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STRP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Paimon Stripe SPV Token prijs vandaag is 45.13 USD. Volg realtime STRP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STRP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over STRP

STRP Prijsinformatie

Wat is STRP

STRP officiële website

STRP tokenomie

STRP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Paimon Stripe SPV Token logo

Paimon Stripe SPV Token Prijs (STRP)

Niet genoteerd

1 STRP naar USD live prijs:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:10 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) real-time prijs is $45.13. De afgelopen 24 uur werd er STRP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STRP hoogste prijs aller tijden is $ 45.55, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 44.89 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STRP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Marktinformatie

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

De huidige marktkapitalisatie van Paimon Stripe SPV Token is $ 1.00M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STRP is 22.22K, met een totale voorraad van 22222.2222222222. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.00M.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Paimon Stripe SPV Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Paimon Stripe SPV Token naar USD $ -0.1910804200.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Paimon Stripe SPV Token naar USD $ -0.1666109340.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Paimon Stripe SPV Token naar USD $ -0.00777284877828.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.1910804200-0.42%
60 dagen$ -0.1666109340-0.36%
90 dagen$ -0.00777284877828-0.01%

Wat is Paimon Stripe SPV Token (STRP)?

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) hulpbron

Officiële website

Paimon Stripe SPV Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Paimon Stripe SPV Token (STRP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Paimon Stripe SPV Token (STRP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Paimon Stripe SPV Token te bekijken.

Bekijk nu de Paimon Stripe SPV Token prijsvoorspelling !

STRP naar lokale valuta's

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Paimon Stripe SPV Token (STRP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STRP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Hoeveel is Paimon Stripe SPV Token (STRP) vandaag waard?
De live STRP prijs in USD is 45.13 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STRP naar USD prijs?
De huidige prijs van STRP naar USD is $ 45.13. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Paimon Stripe SPV Token?
De marktkapitalisatie van STRP is $ 1.00M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STRP?
De circulerende voorraad van STRP is 22.22K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STRP?
STRP bereikte een ATH-prijs van 45.55 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STRP?
STRP zag een ATL-prijs van 44.89 USD.
Wat is het handelsvolume van STRP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STRP is -- USD.
Zal STRP dit jaar hoger gaan?
STRP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STRP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:10 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,735.88
$102,735.88$102,735.88

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.80
$3,345.80$3,345.80

-4.60%

Solana logo

Solana

SOL

$158.83
$158.83$158.83

-1.64%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1596
$1.1596$1.1596

+55.13%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,735.88
$102,735.88$102,735.88

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.80
$3,345.80$3,345.80

-4.60%

Solana logo

Solana

SOL

$158.83
$158.83$158.83

-1.64%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2556
$2.2556$2.2556

-1.16%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16497
$0.16497$0.16497

+0.63%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04171
$0.04171$0.04171

+66.84%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01121
$0.01121$0.01121

+49.46%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00619
$0.00619$0.00619

-4.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09300
$0.09300$0.09300

+506.25%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2383
$0.2383$0.2383

+376.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045932
$0.0000000045932$0.0000000045932

+228.03%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1889
$0.1889$0.1889

+188.39%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008837
$0.000008837$0.000008837

+131.51%