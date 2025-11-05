BeursDEX+
De live Paimon Cursor SPV Token prijs vandaag is 350.24 USD. Volg realtime CRSR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRSR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRSR

CRSR Prijsinformatie

Wat is CRSR

CRSR officiële website

CRSR tokenomie

CRSR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Paimon Cursor SPV Token logo

Paimon Cursor SPV Token Prijs (CRSR)

Niet genoteerd

1 CRSR naar USD live prijs:

$350.24
$350.24$350.24
0.00%1D
mexc
USD
Paimon Cursor SPV Token (CRSR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:02 (UTC+8)

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 353.83
$ 353.83$ 353.83

$ 338.32
$ 338.32$ 338.32

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) real-time prijs is $350.24. De afgelopen 24 uur werd er CRSR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRSR hoogste prijs aller tijden is $ 353.83, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 338.32 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRSR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Marktinformatie

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

2.86K
2.86K 2.86K

2,857.14285714286
2,857.14285714286 2,857.14285714286

De huidige marktkapitalisatie van Paimon Cursor SPV Token is $ 1.00M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRSR is 2.86K, met een totale voorraad van 2857.14285714286. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.00M.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Paimon Cursor SPV Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Paimon Cursor SPV Token naar USD $ -0.0135542880.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Paimon Cursor SPV Token naar USD $ -1.6374770720.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Paimon Cursor SPV Token naar USD $ -0.03322938855974.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0135542880-0.00%
60 dagen$ -1.6374770720-0.46%
90 dagen$ -0.03322938855974-0.00%

Wat is Paimon Cursor SPV Token (CRSR)?

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hulpbron

Officiële website

Paimon Cursor SPV Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Paimon Cursor SPV Token (CRSR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Paimon Cursor SPV Token (CRSR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Paimon Cursor SPV Token te bekijken.

Bekijk nu de Paimon Cursor SPV Token prijsvoorspelling !

CRSR naar lokale valuta's

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Paimon Cursor SPV Token (CRSR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRSR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Hoeveel is Paimon Cursor SPV Token (CRSR) vandaag waard?
De live CRSR prijs in USD is 350.24 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRSR naar USD prijs?
De huidige prijs van CRSR naar USD is $ 350.24. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Paimon Cursor SPV Token?
De marktkapitalisatie van CRSR is $ 1.00M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRSR?
De circulerende voorraad van CRSR is 2.86K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRSR?
CRSR bereikte een ATH-prijs van 353.83 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRSR?
CRSR zag een ATL-prijs van 338.32 USD.
Wat is het handelsvolume van CRSR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRSR is -- USD.
Zal CRSR dit jaar hoger gaan?
CRSR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRSR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:02 (UTC+8)

