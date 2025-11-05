Paddle Finance (PADD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00040678 $ 0.00040678 $ 0.00040678 24u laag $ 0.00062086 $ 0.00062086 $ 0.00062086 24u hoog 24u laag $ 0.00040678$ 0.00040678 $ 0.00040678 24u hoog $ 0.00062086$ 0.00062086 $ 0.00062086 Hoogste prijs ooit $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Laagste prijs $ 0.00038425$ 0.00038425 $ 0.00038425 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +5.26% Prijswijziging (7D) -28.82% Prijswijziging (7D) -28.82%

Paddle Finance (PADD) real-time prijs is $0.00062046. De afgelopen 24 uur werd er PADD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00040678 en een hoogtepunt van $ 0.00062086, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PADD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00884559, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00038425 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PADD met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +5.26% in de afgelopen 24 uur en -28.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paddle Finance (PADD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 76.63K$ 76.63K $ 76.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 620.46K$ 620.46K $ 620.46K Circulerende voorraad 123.50M 123.50M 123.50M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Paddle Finance is $ 76.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PADD is 123.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 620.46K.