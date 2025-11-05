BeursDEX+
De live Paddle Finance prijs vandaag is 0.00062046 USD. Volg realtime PADD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PADD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Paddle Finance Prijs (PADD)

1 PADD naar USD live prijs:

$0.00062046
$0.00062046
+5.20%1D
USD
Paddle Finance (PADD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:27:59 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00040678
$ 0.00040678
24u laag
$ 0.00062086
$ 0.00062086
24u hoog

$ 0.00040678
$ 0.00040678

$ 0.00062086
$ 0.00062086

$ 0.00884559
$ 0.00884559

$ 0.00038425
$ 0.00038425

-0.00%

+5.26%

-28.82%

-28.82%

Paddle Finance (PADD) real-time prijs is $0.00062046. De afgelopen 24 uur werd er PADD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00040678 en een hoogtepunt van $ 0.00062086, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PADD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00884559, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00038425 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PADD met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +5.26% in de afgelopen 24 uur en -28.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paddle Finance (PADD) Marktinformatie

$ 76.63K
$ 76.63K

--
--

$ 620.46K
$ 620.46K

123.50M
123.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Paddle Finance is $ 76.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PADD is 123.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 620.46K.

Paddle Finance (PADD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Paddle Finance naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Paddle Finance naar USD $ -0.0001795863.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Paddle Finance naar USD $ -0.0003197028.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Paddle Finance naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+5.26%
30 dagen$ -0.0001795863-28.94%
60 dagen$ -0.0003197028-51.52%
90 dagen$ 0--

Wat is Paddle Finance (PADD)?

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Paddle Finance (PADD) hulpbron

Paddle Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Paddle Finance (PADD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Paddle Finance (PADD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Paddle Finance te bekijken.

Bekijk nu de Paddle Finance prijsvoorspelling !

PADD naar lokale valuta's

Paddle Finance (PADD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Paddle Finance (PADD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PADD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Paddle Finance (PADD)

Hoeveel is Paddle Finance (PADD) vandaag waard?
De live PADD prijs in USD is 0.00062046 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PADD naar USD prijs?
De huidige prijs van PADD naar USD is $ 0.00062046. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Paddle Finance?
De marktkapitalisatie van PADD is $ 76.63K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PADD?
De circulerende voorraad van PADD is 123.50M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PADD?
PADD bereikte een ATH-prijs van 0.00884559 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PADD?
PADD zag een ATL-prijs van 0.00038425 USD.
Wat is het handelsvolume van PADD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PADD is -- USD.
Zal PADD dit jaar hoger gaan?
PADD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PADD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:27:59 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,349.32

$3,361.55

$159.02

$1.0000

$1.0464

$103,349.32

$3,361.55

$159.02

$2.2583

$0.16629

$0.00000

$0.00000

$0.03631

$0.01101

$0.00848

$0.2316

$0.2268

$0.0000000047648

$0.000009050

$190.46

