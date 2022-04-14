Paco ($PACO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Paco ($PACO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Paco ($PACO) Informatie Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day. Officiële website: https://paco.army/ Koop nu $PACO!

Paco ($PACO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paco ($PACO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Totale voorraad: $ 872.30M $ 872.30M $ 872.30M Circulerende voorraad: $ 872.30M $ 872.30M $ 872.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Hoogste ooit: $ 0.00079732 $ 0.00079732 $ 0.00079732 Laagste ooit: $ 0.00001077 $ 0.00001077 $ 0.00001077 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Paco ($PACO) prijs

Paco ($PACO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paco ($PACO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PACO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PACO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PACO begrijpt, kun je de live prijs van $PACO token verkennen!

Prijsvoorspelling van $PACO Wil je weten waar je $PACO naartoe gaat? Onze $PACO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $PACO token!

