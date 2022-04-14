Paca AI (PACA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Paca AI (PACA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Paca AI (PACA) Informatie Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Officiële website: https://www.alpacanetwork.ai/ Whitepaper: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Koop nu PACA!

Paca AI (PACA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paca AI (PACA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 806.86K $ 806.86K $ 806.86K Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Hoogste ooit: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00107054 $ 0.00107054 $ 0.00107054 Meer informatie over Paca AI (PACA) prijs

Paca AI (PACA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paca AI (PACA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PACA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PACA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PACA begrijpt, kun je de live prijs van PACA token verkennen!

Prijsvoorspelling van PACA Wil je weten waar je PACA naartoe gaat? Onze PACA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PACA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!