De live Ozapay prijs vandaag is 0.03735814 USD. Volg realtime OZA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OZA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OZA

OZA Prijsinformatie

Wat is OZA

OZA whitepaper

OZA officiële website

OZA tokenomie

OZA Prijsvoorspelling

Ozapay logo

Ozapay Prijs (OZA)

Niet genoteerd

1 OZA naar USD live prijs:

$0.03735814
+15.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Ozapay (OZA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:00 (UTC+8)

Ozapay (OZA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02058061
24u laag
$ 0.03750847
24u hoog

$ 0.02058061
$ 0.03750847
$ 0.04616339
$ 0.0155504
+2.63%

+15.05%

+0.29%

+0.29%

Ozapay (OZA) real-time prijs is $0.03735814. De afgelopen 24 uur werd er OZA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02058061 en een hoogtepunt van $ 0.03750847, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OZA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04616339, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0155504 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OZA met +2.63% veranderd in het afgelopen uur, +15.05% in de afgelopen 24 uur en +0.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ozapay (OZA) Marktinformatie

$ 28.31M
--
$ 37.16M
759.59M
996,889,063.74
De huidige marktkapitalisatie van Ozapay is $ 28.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OZA is 759.59M, met een totale voorraad van 996889063.74. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.16M.

Ozapay (OZA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ozapay naar USD $ +0.00488567.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ozapay naar USD $ +0.0080915676.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ozapay naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ozapay naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00488567+15.05%
30 dagen$ +0.0080915676+21.66%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Ozapay (OZA)?

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ozapay (OZA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Ozapay Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ozapay (OZA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ozapay (OZA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ozapay te bekijken.

Bekijk nu de Ozapay prijsvoorspelling !

OZA naar lokale valuta's

Ozapay (OZA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ozapay (OZA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OZA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ozapay (OZA)

Hoeveel is Ozapay (OZA) vandaag waard?
De live OZA prijs in USD is 0.03735814 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OZA naar USD prijs?
De huidige prijs van OZA naar USD is $ 0.03735814. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ozapay?
De marktkapitalisatie van OZA is $ 28.31M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OZA?
De circulerende voorraad van OZA is 759.59M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OZA?
OZA bereikte een ATH-prijs van 0.04616339 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OZA?
OZA zag een ATL-prijs van 0.0155504 USD.
Wat is het handelsvolume van OZA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OZA is -- USD.
Zal OZA dit jaar hoger gaan?
OZA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OZA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ozapay (OZA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

