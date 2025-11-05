Ozapay (OZA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02058061 24u hoog $ 0.03750847 Hoogste prijs ooit $ 0.04616339 Laagste prijs $ 0.0155504 Prijswijziging (1u) +2.63% Prijswijziging (1D) +15.05% Prijswijziging (7D) +0.29%

Ozapay (OZA) real-time prijs is $0.03735814. De afgelopen 24 uur werd er OZA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02058061 en een hoogtepunt van $ 0.03750847, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OZA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04616339, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0155504 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OZA met +2.63% veranderd in het afgelopen uur, +15.05% in de afgelopen 24 uur en +0.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ozapay (OZA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.31M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.16M Circulerende voorraad 759.59M Totale voorraad 996,889,063.74

De huidige marktkapitalisatie van Ozapay is $ 28.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OZA is 759.59M, met een totale voorraad van 996889063.74. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.16M.