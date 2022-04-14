OVO (OVO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OVO (OVO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OVO (OVO) Informatie OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Officiële website: https://www.ovo.space/ Whitepaper: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Koop nu OVO!

OVO (OVO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OVO (OVO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 158.80K $ 158.80K $ 158.80K Totale voorraad: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Circulerende voorraad: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 158.80K $ 158.80K $ 158.80K Hoogste ooit: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00096244 $ 0.00096244 $ 0.00096244 Meer informatie over OVO (OVO) prijs

OVO (OVO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OVO (OVO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OVO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OVO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OVO begrijpt, kun je de live prijs van OVO token verkennen!

Prijsvoorspelling van OVO Wil je weten waar je OVO naartoe gaat? Onze OVO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OVO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!