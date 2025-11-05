BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live OUTLAW Crypto Games prijs vandaag is 0.00081039 USD. Volg realtime OUTLAW naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OUTLAW prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live OUTLAW Crypto Games prijs vandaag is 0.00081039 USD. Volg realtime OUTLAW naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OUTLAW prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OUTLAW

OUTLAW Prijsinformatie

Wat is OUTLAW

OUTLAW officiële website

OUTLAW tokenomie

OUTLAW Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

OUTLAW Crypto Games logo

OUTLAW Crypto Games Prijs (OUTLAW)

Niet genoteerd

1 OUTLAW naar USD live prijs:

$0.00080931
$0.00080931$0.00080931
-5.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:40:53 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00074847
$ 0.00074847$ 0.00074847
24u laag
$ 0.0008709
$ 0.0008709$ 0.0008709
24u hoog

$ 0.00074847
$ 0.00074847$ 0.00074847

$ 0.0008709
$ 0.0008709$ 0.0008709

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0.00074847
$ 0.00074847$ 0.00074847

+0.44%

-5.58%

-24.39%

-24.39%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) real-time prijs is $0.00081039. De afgelopen 24 uur werd er OUTLAW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00074847 en een hoogtepunt van $ 0.0008709, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OUTLAW hoogste prijs aller tijden is $ 0.02415954, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00074847 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OUTLAW met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -5.58% in de afgelopen 24 uur en -24.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Marktinformatie

$ 806.50K
$ 806.50K$ 806.50K

--
----

$ 806.50K
$ 806.50K$ 806.50K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

De huidige marktkapitalisatie van OUTLAW Crypto Games is $ 806.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OUTLAW is 995.20M, met een totale voorraad van 995199151.884063. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 806.50K.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van OUTLAW Crypto Games naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OUTLAW Crypto Games naar USD $ -0.0006624854.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OUTLAW Crypto Games naar USD $ -0.0007592636.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OUTLAW Crypto Games naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.58%
30 dagen$ -0.0006624854-81.74%
60 dagen$ -0.0007592636-93.69%
90 dagen$ 0--

Wat is OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)?

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) hulpbron

Officiële website

OUTLAW Crypto Games Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OUTLAW Crypto Games te bekijken.

Bekijk nu de OUTLAW Crypto Games prijsvoorspelling !

OUTLAW naar lokale valuta's

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OUTLAW token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Hoeveel is OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) vandaag waard?
De live OUTLAW prijs in USD is 0.00081039 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OUTLAW naar USD prijs?
De huidige prijs van OUTLAW naar USD is $ 0.00081039. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OUTLAW Crypto Games?
De marktkapitalisatie van OUTLAW is $ 806.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OUTLAW?
De circulerende voorraad van OUTLAW is 995.20M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OUTLAW?
OUTLAW bereikte een ATH-prijs van 0.02415954 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OUTLAW?
OUTLAW zag een ATL-prijs van 0.00074847 USD.
Wat is het handelsvolume van OUTLAW?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OUTLAW is -- USD.
Zal OUTLAW dit jaar hoger gaan?
OUTLAW kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OUTLAW prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:40:53 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,731.98
$102,731.98$102,731.98

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.51
$3,345.51$3,345.51

-4.61%

Solana logo

Solana

SOL

$158.87
$158.87$158.87

-1.61%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1614
$1.1614$1.1614

+55.37%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,731.98
$102,731.98$102,731.98

-0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,345.51
$3,345.51$3,345.51

-4.61%

Solana logo

Solana

SOL

$158.87
$158.87$158.87

-1.61%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2561
$2.2561$2.2561

-1.13%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16497
$0.16497$0.16497

+0.63%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04162
$0.04162$0.04162

+66.48%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01040
$0.01040$0.01040

+38.66%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00629
$0.00629$0.00629

-3.23%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09170
$0.09170$0.09170

+497.78%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2381
$0.2381$0.2381

+376.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045932
$0.0000000045932$0.0000000045932

+228.03%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1888
$0.1888$0.1888

+188.24%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008837
$0.000008837$0.000008837

+131.51%