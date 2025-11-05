OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00074847 $ 0.00074847 $ 0.00074847 24u laag $ 0.0008709 $ 0.0008709 $ 0.0008709 24u hoog 24u laag $ 0.00074847$ 0.00074847 $ 0.00074847 24u hoog $ 0.0008709$ 0.0008709 $ 0.0008709 Hoogste prijs ooit $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 Laagste prijs $ 0.00074847$ 0.00074847 $ 0.00074847 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) -5.58% Prijswijziging (7D) -24.39% Prijswijziging (7D) -24.39%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) real-time prijs is $0.00081039. De afgelopen 24 uur werd er OUTLAW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00074847 en een hoogtepunt van $ 0.0008709, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OUTLAW hoogste prijs aller tijden is $ 0.02415954, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00074847 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OUTLAW met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -5.58% in de afgelopen 24 uur en -24.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 806.50K$ 806.50K $ 806.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 806.50K$ 806.50K $ 806.50K Circulerende voorraad 995.20M 995.20M 995.20M Totale voorraad 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

De huidige marktkapitalisatie van OUTLAW Crypto Games is $ 806.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OUTLAW is 995.20M, met een totale voorraad van 995199151.884063. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 806.50K.