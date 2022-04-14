Outerscope (OUTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Outerscope (OUTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Outerscope (OUTER) Informatie Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age. Officiële website: https://outerscope.ai/

Outerscope (OUTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Outerscope (OUTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Totale voorraad: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Circulerende voorraad: $ 799.32M $ 799.32M $ 799.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.95K $ 14.95K $ 14.95K Hoogste ooit: $ 0.00139069 $ 0.00139069 $ 0.00139069 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Outerscope (OUTER) prijs

Outerscope (OUTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Outerscope (OUTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OUTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OUTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OUTER begrijpt, kun je de live prijs van OUTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van OUTER Wil je weten waar je OUTER naartoe gaat? Onze OUTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OUTER token!

