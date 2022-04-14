Out of body experience (OOBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Out of body experience (OOBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Out of body experience (OOBE) Informatie The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Officiële website: https://www.oobe.me/ Koop nu OOBE!

Out of body experience (OOBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Out of body experience (OOBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 530.88K $ 530.88K $ 530.88K Totale voorraad: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Circulerende voorraad: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 530.88K $ 530.88K $ 530.88K Hoogste ooit: $ 0.00289523 $ 0.00289523 $ 0.00289523 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055084 $ 0.00055084 $ 0.00055084 Meer informatie over Out of body experience (OOBE) prijs

Out of body experience (OOBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Out of body experience (OOBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OOBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OOBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OOBE begrijpt, kun je de live prijs van OOBE token verkennen!

Prijsvoorspelling van OOBE Wil je weten waar je OOBE naartoe gaat? Onze OOBE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OOBE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!