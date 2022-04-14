Otto ($OTTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Otto ($OTTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Otto ($OTTO) Informatie The $OTTO token powers Otto, Hybrid's first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid's unified data API. Otto is Hybrid's first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto's chatbot and serving as the backbone for Hybrid's Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents. Officiële website: https://www.onchainotto.ai/

Otto ($OTTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Otto ($OTTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.22K $ 51.22K $ 51.22K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.22K $ 51.22K $ 51.22K Hoogste ooit: $ 0.00911859 $ 0.00911859 $ 0.00911859 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Otto ($OTTO) prijs

Otto ($OTTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Otto ($OTTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $OTTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $OTTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $OTTO begrijpt, kun je de live prijs van $OTTO token verkennen!

