Otherworld (OWN) Informatie Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Officiële website: https://otherworld.network/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit Koop nu OWN!

Otherworld (OWN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Otherworld (OWN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 290.80M $ 290.80M $ 290.80M Hoogste ooit: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Laagste ooit: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Huidige prijs: $ 0.290644 $ 0.290644 $ 0.290644 Meer informatie over Otherworld (OWN) prijs

Otherworld (OWN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Otherworld (OWN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OWN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OWN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OWN begrijpt, kun je de live prijs van OWN token verkennen!

Prijsvoorspelling van OWN Wil je weten waar je OWN naartoe gaat? Onze OWN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OWN token!

