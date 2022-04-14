Osiris (OSIRI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Osiris (OSIRI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Osiris (OSIRI) Informatie OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks. Officiële website: https://resurrect.fun/

Osiris (OSIRI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Osiris (OSIRI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K Totale voorraad: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M Circulerende voorraad: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K Hoogste ooit: $ 0.03144684 $ 0.03144684 $ 0.03144684 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Osiris (OSIRI) prijs

Osiris (OSIRI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Osiris (OSIRI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OSIRI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OSIRI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OSIRI begrijpt, kun je de live prijs van OSIRI token verkennen!

