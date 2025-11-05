ORYNTH (ORY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.09% Prijswijziging (1D) -0.56% Prijswijziging (7D) -29.33% Prijswijziging (7D) -29.33%

ORYNTH (ORY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ORY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00368344, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORY met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, -0.56% in de afgelopen 24 uur en -29.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ORYNTH (ORY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 579.64K$ 579.64K $ 579.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 579.64K$ 579.64K $ 579.64K Circulerende voorraad 999.92M 999.92M 999.92M Totale voorraad 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

De huidige marktkapitalisatie van ORYNTH is $ 579.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORY is 999.92M, met een totale voorraad van 999923708.258578. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 579.64K.