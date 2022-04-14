Origin Sonic (OS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Origin Sonic (OS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Origin Sonic (OS) Informatie Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Officiële website: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/

Origin Sonic (OS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Origin Sonic (OS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Totale voorraad: $ 31.73M $ 31.73M $ 31.73M Circulerende voorraad: $ 31.74M $ 31.74M $ 31.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Hoogste ooit: $ 0.989146 $ 0.989146 $ 0.989146 Laagste ooit: $ 0.239757 $ 0.239757 $ 0.239757 Huidige prijs: $ 0.255515 $ 0.255515 $ 0.255515 Meer informatie over Origin Sonic (OS) prijs

Origin Sonic (OS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Origin Sonic (OS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OS begrijpt, kun je de live prijs van OS token verkennen!

Prijsvoorspelling van OS Wil je weten waar je OS naartoe gaat? Onze OS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OS token!

