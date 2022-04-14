Origin Dollar (OUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Origin Dollar (OUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Origin Dollar (OUSD) Informatie Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN). Officiële website: https://www.ousd.com

Origin Dollar (OUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Origin Dollar (OUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Totale voorraad: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Circulerende voorraad: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Hoogste ooit: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 Laagste ooit: $ 0.145538 $ 0.145538 $ 0.145538 Huidige prijs: $ 0.999272 $ 0.999272 $ 0.999272 Meer informatie over Origin Dollar (OUSD) prijs

Origin Dollar (OUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Origin Dollar (OUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OUSD begrijpt, kun je de live prijs van OUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van OUSD Wil je weten waar je OUSD naartoe gaat? Onze OUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OUSD token!

