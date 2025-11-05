Orgo (ORGO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00418011 $ 0.00418011 $ 0.00418011 24u laag $ 0.00596134 $ 0.00596134 $ 0.00596134 24u hoog 24u laag $ 0.00418011$ 0.00418011 $ 0.00418011 24u hoog $ 0.00596134$ 0.00596134 $ 0.00596134 Hoogste prijs ooit $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Laagste prijs $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Prijswijziging (1u) +2.00% Prijswijziging (1D) +15.99% Prijswijziging (7D) -30.80% Prijswijziging (7D) -30.80%

Orgo (ORGO) real-time prijs is $0.00586931. De afgelopen 24 uur werd er ORGO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00418011 en een hoogtepunt van $ 0.00596134, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORGO hoogste prijs aller tijden is $ 0.01118743, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00115957 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORGO met +2.00% veranderd in het afgelopen uur, +15.99% in de afgelopen 24 uur en -30.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Orgo (ORGO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M Circulerende voorraad 499.99M 499.99M 499.99M Totale voorraad 999,991,878.8516874 999,991,878.8516874 999,991,878.8516874

De huidige marktkapitalisatie van Orgo is $ 2.93M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORGO is 499.99M, met een totale voorraad van 999991878.8516874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.87M.