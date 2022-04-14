ORC (ORC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORC (ORC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORC (ORC) Informatie ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony. Officiële website: https://orc.gold/

ORC (ORC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORC (ORC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Hoogste ooit: $ 0.01816074 $ 0.01816074 $ 0.01816074 Laagste ooit: $ 0.0007924 $ 0.0007924 $ 0.0007924 Huidige prijs: $ 0.00137876 $ 0.00137876 $ 0.00137876 Meer informatie over ORC (ORC) prijs

ORC (ORC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORC (ORC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORC begrijpt, kun je de live prijs van ORC token verkennen!

Prijsvoorspelling van ORC Wil je weten waar je ORC naartoe gaat? Onze ORC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

