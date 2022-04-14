Orbs (ORBS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Orbs (ORBS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Orbs (ORBS) Informatie Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Officiële website: https://www.orbs.com/ Whitepaper: https://www.orbs.com/orbs-position-paper

Orbs (ORBS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Orbs (ORBS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.45M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.36M Hoogste ooit: $ 0.360443 Laagste ooit: $ 0.00469039 Huidige prijs: $ 0.01718827

Orbs (ORBS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Orbs (ORBS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORBS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORBS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORBS begrijpt, kun je de live prijs van ORBS token verkennen!

