$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Officiële website: https://www.orangeweb3.com/ Whitepaper: https://docs.orangeweb3.com/orange

ORANGE (ORNG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORANGE (ORNG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.41M $ 63.41M $ 63.41M Hoogste ooit: $ 0.066956 $ 0.066956 $ 0.066956 Laagste ooit: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Huidige prijs: $ 0.063448 $ 0.063448 $ 0.063448 Meer informatie over ORANGE (ORNG) prijs

ORANGE (ORNG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORANGE (ORNG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORNG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORNG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORNG begrijpt, kun je de live prijs van ORNG token verkennen!

Prijsvoorspelling van ORNG Wil je weten waar je ORNG naartoe gaat? Onze ORNG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORNG token!

