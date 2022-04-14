Oracle AI (ORACLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oracle AI (ORACLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oracle AI (ORACLE) Informatie OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Officiële website: https://www.oracleai.app/ Whitepaper: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf

Oracle AI (ORACLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oracle AI (ORACLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.03K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 821.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 136.45K Hoogste ooit: $ 0.01300449 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013645

Oracle AI (ORACLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oracle AI (ORACLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORACLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORACLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORACLE begrijpt, kun je de live prijs van ORACLE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ORACLE Wil je weten waar je ORACLE naartoe gaat? Onze ORACLE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORACLE token!

