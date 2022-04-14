ORA Coin (ORA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORA Coin (ORA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORA Coin (ORA) Informatie ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Officiële website: https://ora.io

ORA Coin (ORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORA Coin (ORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Totale voorraad: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Circulerende voorraad: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Hoogste ooit: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Laagste ooit: $ 0.003742 $ 0.003742 $ 0.003742 Huidige prijs: $ 0.01833708 $ 0.01833708 $ 0.01833708 Meer informatie over ORA Coin (ORA) prijs

ORA Coin (ORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORA Coin (ORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORA begrijpt, kun je de live prijs van ORA token verkennen!

