Opus (OPUS) Informatie Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

Opus (OPUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Opus (OPUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Hoogste ooit: $ 0.084014 $ 0.084014 $ 0.084014 Laagste ooit: $ 0.00199473 $ 0.00199473 $ 0.00199473 Huidige prijs: $ 0.00898809 $ 0.00898809 $ 0.00898809 Meer informatie over Opus (OPUS) prijs

Opus (OPUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Opus (OPUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPUS begrijpt, kun je de live prijs van OPUS token verkennen!

