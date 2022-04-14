Opus CASH (CASH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Opus CASH (CASH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Opus CASH (CASH) Informatie Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Officiële website: https://www.opus.money/

Opus CASH (CASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Opus CASH (CASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 340.65K $ 340.65K $ 340.65K Totale voorraad: $ 340.68K $ 340.68K $ 340.68K Circulerende voorraad: $ 340.68K $ 340.68K $ 340.68K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 340.65K $ 340.65K $ 340.65K Hoogste ooit: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Laagste ooit: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Huidige prijs: $ 0.999931 $ 0.999931 $ 0.999931 Meer informatie over Opus CASH (CASH) prijs

Opus CASH (CASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Opus CASH (CASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CASH begrijpt, kun je de live prijs van CASH token verkennen!

Prijsvoorspelling van CASH Wil je weten waar je CASH naartoe gaat? Onze CASH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CASH token!

