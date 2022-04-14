opTrade AI (OPTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in opTrade AI (OPTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

opTrade AI (OPTR) Informatie Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available. Officiële website: https://www.optrade.ai/

opTrade AI (OPTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor opTrade AI (OPTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 465.44K $ 465.44K $ 465.44K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 860.49K $ 860.49K $ 860.49K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 540.91K $ 540.91K $ 540.91K Hoogste ooit: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Laagste ooit: $ 0.133962 $ 0.133962 $ 0.133962 Huidige prijs: $ 0.540555 $ 0.540555 $ 0.540555 Meer informatie over opTrade AI (OPTR) prijs

opTrade AI (OPTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van opTrade AI (OPTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPTR begrijpt, kun je de live prijs van OPTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van OPTR Wil je weten waar je OPTR naartoe gaat? Onze OPTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPTR token!

