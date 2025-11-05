Optopia AI (OPAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0000019 $ 0.0000019 $ 0.0000019 24u laag $ 0.00000294 $ 0.00000294 $ 0.00000294 24u hoog 24u laag $ 0.0000019$ 0.0000019 $ 0.0000019 24u hoog $ 0.00000294$ 0.00000294 $ 0.00000294 Hoogste prijs ooit $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Laagste prijs $ 0.0000016$ 0.0000016 $ 0.0000016 Prijswijziging (1u) +3.51% Prijswijziging (1D) +45.50% Prijswijziging (7D) -3.02% Prijswijziging (7D) -3.02%

Optopia AI (OPAI) real-time prijs is $0.00000294. De afgelopen 24 uur werd er OPAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000019 en een hoogtepunt van $ 0.00000294, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OPAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00315088, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000016 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OPAI met +3.51% veranderd in het afgelopen uur, +45.50% in de afgelopen 24 uur en -3.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Optopia AI (OPAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.55K$ 18.55K $ 18.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.35K$ 28.35K $ 28.35K Circulerende voorraad 6.54B 6.54B 6.54B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Optopia AI is $ 18.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OPAI is 6.54B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.35K.