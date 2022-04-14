OptionsAI (OPTION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OptionsAI (OPTION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OptionsAI (OPTION) Informatie Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Officiële website: https://www.optionsai.tech/ Whitepaper: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Koop nu OPTION!

OptionsAI (OPTION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OptionsAI (OPTION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 160.50K $ 160.50K $ 160.50K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 188.82K $ 188.82K $ 188.82K Hoogste ooit: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Laagste ooit: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Huidige prijs: $ 0.01888192 $ 0.01888192 $ 0.01888192 Meer informatie over OptionsAI (OPTION) prijs

OptionsAI (OPTION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OptionsAI (OPTION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPTION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPTION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPTION begrijpt, kun je de live prijs van OPTION token verkennen!

Prijsvoorspelling van OPTION Wil je weten waar je OPTION naartoe gaat? Onze OPTION prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPTION token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!