Opriva AI (OPRV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Opriva AI (OPRV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Opriva AI (OPRV) Informatie Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user. Officiële website: https://opriva.io/ Whitepaper: https://opriva.gitbook.io/ Koop nu OPRV!

Opriva AI (OPRV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Opriva AI (OPRV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Hoogste ooit: $ 0.00803921 $ 0.00803921 $ 0.00803921 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013497 $ 0.00013497 $ 0.00013497 Meer informatie over Opriva AI (OPRV) prijs

Opriva AI (OPRV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Opriva AI (OPRV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPRV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPRV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPRV begrijpt, kun je de live prijs van OPRV token verkennen!

