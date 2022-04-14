OpMentis (OPM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OpMentis (OPM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OpMentis (OPM) Informatie OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Officiële website: https://www.opmentis.xyz/ Whitepaper: https://docs.opmentis.xyz/

OpMentis (OPM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OpMentis (OPM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 152.78K $ 152.78K $ 152.78K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 74.50M $ 74.50M $ 74.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 205.08K $ 205.08K $ 205.08K Hoogste ooit: $ 0.075756 $ 0.075756 $ 0.075756 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00205077 $ 0.00205077 $ 0.00205077 Meer informatie over OpMentis (OPM) prijs

OpMentis (OPM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OpMentis (OPM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPM begrijpt, kun je de live prijs van OPM token verkennen!

Prijsvoorspelling van OPM Wil je weten waar je OPM naartoe gaat? Onze OPM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPM token!

