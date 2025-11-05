BeursDEX+
De live OpenDelta GMCI30 prijs vandaag is 0.175101 USD. Volg realtime OG30 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OG30 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OG30

OG30 Prijsinformatie

Wat is OG30

OG30 officiële website

OG30 tokenomie

OG30 Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

OpenDelta GMCI30 logo

OpenDelta GMCI30 Prijs (OG30)

Niet genoteerd

1 OG30 naar USD live prijs:

$0.175101
$0.175101
-2.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:27:21 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.175085
$ 0.175085
24u laag
$ 0.180662
$ 0.180662
24u hoog

$ 0.175085
$ 0.175085

$ 0.180662
$ 0.180662

$ 0.258621
$ 0.258621

$ 0.133385
$ 0.133385

--

-2.84%

-15.59%

-15.59%

OpenDelta GMCI30 (OG30) real-time prijs is $0.175101. De afgelopen 24 uur werd er OG30 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.175085 en een hoogtepunt van $ 0.180662, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OG30 hoogste prijs aller tijden is $ 0.258621, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.133385 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OG30 met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.84% in de afgelopen 24 uur en -15.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marktinformatie

$ 164.61K
$ 164.61K

--
----

$ 164.61K
$ 164.61K

940.00K
940.00K

939,999.997995218
939,999.997995218

De huidige marktkapitalisatie van OpenDelta GMCI30 is $ 164.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OG30 is 940.00K, met een totale voorraad van 939999.997995218. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 164.61K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van OpenDelta GMCI30 naar USD $ -0.0051266901429356.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OpenDelta GMCI30 naar USD $ -0.0433054189.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OpenDelta GMCI30 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OpenDelta GMCI30 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0051266901429356-2.84%
30 dagen$ -0.0433054189-24.73%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is OpenDelta GMCI30 (OG30)?

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

OpenDelta GMCI30 (OG30) hulpbron

Officiële website

OpenDelta GMCI30 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OpenDelta GMCI30 (OG30) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OpenDelta GMCI30 (OG30) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OpenDelta GMCI30 te bekijken.

Bekijk nu de OpenDelta GMCI30 prijsvoorspelling !

OG30 naar lokale valuta's

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OpenDelta GMCI30 (OG30) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OG30 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over OpenDelta GMCI30 (OG30)

Hoeveel is OpenDelta GMCI30 (OG30) vandaag waard?
De live OG30 prijs in USD is 0.175101 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OG30 naar USD prijs?
De huidige prijs van OG30 naar USD is $ 0.175101. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OpenDelta GMCI30?
De marktkapitalisatie van OG30 is $ 164.61K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OG30?
De circulerende voorraad van OG30 is 940.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OG30?
OG30 bereikte een ATH-prijs van 0.258621 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OG30?
OG30 zag een ATL-prijs van 0.133385 USD.
Wat is het handelsvolume van OG30?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OG30 is -- USD.
Zal OG30 dit jaar hoger gaan?
OG30 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OG30 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:27:21 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

