OpenDelta GMCI30 (OG30) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.175085 $ 0.175085 $ 0.175085 24u laag $ 0.180662 $ 0.180662 $ 0.180662 24u hoog 24u laag $ 0.175085$ 0.175085 $ 0.175085 24u hoog $ 0.180662$ 0.180662 $ 0.180662 Hoogste prijs ooit $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Laagste prijs $ 0.133385$ 0.133385 $ 0.133385 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.84% Prijswijziging (7D) -15.59% Prijswijziging (7D) -15.59%

OpenDelta GMCI30 (OG30) real-time prijs is $0.175101. De afgelopen 24 uur werd er OG30 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.175085 en een hoogtepunt van $ 0.180662, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OG30 hoogste prijs aller tijden is $ 0.258621, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.133385 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OG30 met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.84% in de afgelopen 24 uur en -15.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 164.61K$ 164.61K $ 164.61K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 164.61K$ 164.61K $ 164.61K Circulerende voorraad 940.00K 940.00K 940.00K Totale voorraad 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

De huidige marktkapitalisatie van OpenDelta GMCI30 is $ 164.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OG30 is 940.00K, met een totale voorraad van 939999.997995218. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 164.61K.