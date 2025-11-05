OpenAI PreStocks (OPENAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 613.55 $ 613.55 $ 613.55 24u laag $ 956.02 $ 956.02 $ 956.02 24u hoog 24u laag $ 613.55$ 613.55 $ 613.55 24u hoog $ 956.02$ 956.02 $ 956.02 Hoogste prijs ooit $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Laagste prijs $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) -1.32% Prijswijziging (7D) +23.33% Prijswijziging (7D) +23.33%

OpenAI PreStocks (OPENAI) real-time prijs is $932.91. De afgelopen 24 uur werd er OPENAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 613.55 en een hoogtepunt van $ 956.02, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OPENAI hoogste prijs aller tijden is $ 1,490.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 551.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OPENAI met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, -1.32% in de afgelopen 24 uur en +23.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 733.53K$ 733.53K $ 733.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 733.53K$ 733.53K $ 733.53K Circulerende voorraad 789.99 789.99 789.99 Totale voorraad 789.988164268 789.988164268 789.988164268

De huidige marktkapitalisatie van OpenAI PreStocks is $ 733.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OPENAI is 789.99, met een totale voorraad van 789.988164268. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 733.53K.