OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Informatie The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Officiële website: https://onopen.xyz/ Koop nu OPN!

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Totale voorraad: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Circulerende voorraad: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Hoogste ooit: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024522 $ 0.00024522 $ 0.00024522 Meer informatie over OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) prijs

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPN begrijpt, kun je de live prijs van OPN token verkennen!

