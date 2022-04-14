OPCAT (OPCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OPCAT (OPCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OPCAT (OPCAT) Informatie We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens. Officiële website: https://catprotocol.org/

OPCAT (OPCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OPCAT (OPCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Hoogste ooit: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Laagste ooit: $ 0.052453 $ 0.052453 $ 0.052453 Huidige prijs: $ 0.1011 $ 0.1011 $ 0.1011 Meer informatie over OPCAT (OPCAT) prijs

OPCAT (OPCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OPCAT (OPCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPCAT begrijpt, kun je de live prijs van OPCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van OPCAT Wil je weten waar je OPCAT naartoe gaat? Onze OPCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

