OPANARCHY (OPAN) Informatie We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community. we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing. Officiële website: https://opanarchyfoundation.com/

OPANARCHY (OPAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OPANARCHY (OPAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 116.48K $ 116.48K $ 116.48K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 116.48K $ 116.48K $ 116.48K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011695 $ 0.00011695 $ 0.00011695 Meer informatie over OPANARCHY (OPAN) prijs

OPANARCHY (OPAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OPANARCHY (OPAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPAN begrijpt, kun je de live prijs van OPAN token verkennen!

