Onocoy Token (ONO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01903203 $ 0.01903203 $ 0.01903203 24u laag $ 0.02186168 $ 0.02186168 $ 0.02186168 24u hoog 24u laag $ 0.01903203$ 0.01903203 $ 0.01903203 24u hoog $ 0.02186168$ 0.02186168 $ 0.02186168 Hoogste prijs ooit $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 Laagste prijs $ 0.01903203$ 0.01903203 $ 0.01903203 Prijswijziging (1u) +4.09% Prijswijziging (1D) -4.98% Prijswijziging (7D) -27.62% Prijswijziging (7D) -27.62%

Onocoy Token (ONO) real-time prijs is $0.01989087. De afgelopen 24 uur werd er ONO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01903203 en een hoogtepunt van $ 0.02186168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONO hoogste prijs aller tijden is $ 0.084078, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01903203 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONO met +4.09% veranderd in het afgelopen uur, -4.98% in de afgelopen 24 uur en -27.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Onocoy Token (ONO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M Circulerende voorraad 401.75M 401.75M 401.75M Totale voorraad 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

De huidige marktkapitalisatie van Onocoy Token is $ 7.99M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONO is 401.75M, met een totale voorraad van 809830461.9629699. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.11M.