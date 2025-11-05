BeursDEX+
De live Onocoy Token prijs vandaag is 0.01989087 USD. Volg realtime ONO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ONO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Onocoy Token Prijs (ONO)

$0.01989087
Onocoy Token (ONO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:39:48 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01903203
24u laag
$ 0.02186168
24u hoog

$ 0.01903203
$ 0.02186168
$ 0.084078
$ 0.01903203
+4.09%

-4.98%

-27.62%

-27.62%

Onocoy Token (ONO) real-time prijs is $0.01989087. De afgelopen 24 uur werd er ONO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01903203 en een hoogtepunt van $ 0.02186168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONO hoogste prijs aller tijden is $ 0.084078, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01903203 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONO met +4.09% veranderd in het afgelopen uur, -4.98% in de afgelopen 24 uur en -27.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Onocoy Token (ONO) Marktinformatie

$ 7.99M
--
$ 16.11M
401.75M
809,830,461.9629699
De huidige marktkapitalisatie van Onocoy Token is $ 7.99M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONO is 401.75M, met een totale voorraad van 809830461.9629699. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.11M.

Onocoy Token (ONO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Onocoy Token naar USD $ -0.00104308618829282.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Onocoy Token naar USD $ -0.0068860600.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Onocoy Token naar USD $ -0.0103252571.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Onocoy Token naar USD $ -0.02780487010043727.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00104308618829282-4.98%
30 dagen$ -0.0068860600-34.61%
60 dagen$ -0.0103252571-51.90%
90 dagen$ -0.02780487010043727-58.29%

Wat is Onocoy Token (ONO)?

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Onocoy Token (ONO) hulpbron

Onocoy Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Onocoy Token (ONO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Onocoy Token (ONO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Onocoy Token te bekijken.

Bekijk nu de Onocoy Token prijsvoorspelling !

ONO naar lokale valuta's

Onocoy Token (ONO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Onocoy Token (ONO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ONO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Onocoy Token (ONO)

Hoeveel is Onocoy Token (ONO) vandaag waard?
De live ONO prijs in USD is 0.01989087 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ONO naar USD prijs?
De huidige prijs van ONO naar USD is $ 0.01989087. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Onocoy Token?
De marktkapitalisatie van ONO is $ 7.99M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ONO?
De circulerende voorraad van ONO is 401.75M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ONO?
ONO bereikte een ATH-prijs van 0.084078 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ONO?
ONO zag een ATL-prijs van 0.01903203 USD.
Wat is het handelsvolume van ONO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ONO is -- USD.
Zal ONO dit jaar hoger gaan?
ONO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ONO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:39:48 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

