Only Possible On Solana (OPOS) Informatie Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Officiële website: https://opos-sol.netlify.app/ Koop nu OPOS!

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Only Possible On Solana (OPOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 155.32K $ 155.32K $ 155.32K Totale voorraad: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K Circulerende voorraad: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.32K $ 155.32K $ 155.32K Hoogste ooit: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 Laagste ooit: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 Huidige prijs: $ 0.200238 $ 0.200238 $ 0.200238 Meer informatie over Only Possible On Solana (OPOS) prijs

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Only Possible On Solana (OPOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPOS begrijpt, kun je de live prijs van OPOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van OPOS Wil je weten waar je OPOS naartoe gaat? Onze OPOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPOS token!

