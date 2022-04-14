Onigchi (ONIGCHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Onigchi (ONIGCHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Onigchi (ONIGCHI) Informatie Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won't stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Officiële website: https://www.onigchi.com/ Koop nu ONIGCHI!

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Onigchi (ONIGCHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Totale voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Circulerende voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Hoogste ooit: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Onigchi (ONIGCHI) prijs

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Onigchi (ONIGCHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONIGCHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONIGCHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONIGCHI begrijpt, kun je de live prijs van ONIGCHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ONIGCHI Wil je weten waar je ONIGCHI naartoe gaat? Onze ONIGCHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ONIGCHI token!

