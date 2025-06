Wat is ONEZ (ONEZ)?

ONEZ is a unique stablecoin created by the ZeroLend Protocol. It's designed to always be worth one U.S. Dollar and is made by users who provide collateral. When someone borrows, they must offer collateral at a certain ratio to get ONEZ. When borrowed positions are paid back or if there's a liquidation, the ONEZ goes back to ZeroLend and is removed from circulation. What's special is that the interest paid by ONEZ users goes into the ZeroLend DAO treasury, unlike other assets where interest is essentially removed.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ONEZ (ONEZ) hulpbron Whitepaper Officiële website