OneRing (RING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00603334 $ 0.00603334 $ 0.00603334 24u laag $ 0.00685758 $ 0.00685758 $ 0.00685758 24u hoog 24u laag $ 0.00603334$ 0.00603334 $ 0.00603334 24u hoog $ 0.00685758$ 0.00685758 $ 0.00685758 Hoogste prijs ooit $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Laagste prijs $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) -2.40% Prijswijziging (7D) -14.93% Prijswijziging (7D) -14.93%

OneRing (RING) real-time prijs is $0.0066232. De afgelopen 24 uur werd er RING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00603334 en een hoogtepunt van $ 0.00685758, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RING hoogste prijs aller tijden is $ 4.81, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00215211 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RING met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, -2.40% in de afgelopen 24 uur en -14.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OneRing (RING) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 627.57K$ 627.57K $ 627.57K Circulerende voorraad 6.80M 6.80M 6.80M Totale voorraad 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

De huidige marktkapitalisatie van OneRing is $ 45.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RING is 6.80M, met een totale voorraad van 94753393.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 627.57K.