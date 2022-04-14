OneMug (MUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OneMug (MUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OneMug (MUG) Informatie MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations. Officiële website: https://www.onemug.xyz/

OneMug (MUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OneMug (MUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 283.19K $ 283.19K $ 283.19K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 283.19K $ 283.19K $ 283.19K Hoogste ooit: $ 0.00313387 $ 0.00313387 $ 0.00313387 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028319 $ 0.00028319 $ 0.00028319 Meer informatie over OneMug (MUG) prijs

OneMug (MUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OneMug (MUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUG begrijpt, kun je de live prijs van MUG token verkennen!

