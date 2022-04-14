OneID (ONEID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OneID (ONEID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OneID (ONEID) Informatie OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. Officiële website: https://www.oneid.xyz/ Koop nu ONEID!

OneID (ONEID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OneID (ONEID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 908.60K $ 908.60K $ 908.60K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Hoogste ooit: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Laagste ooit: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 Huidige prijs: $ 0.00181721 $ 0.00181721 $ 0.00181721 Meer informatie over OneID (ONEID) prijs

OneID (ONEID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OneID (ONEID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONEID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONEID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONEID begrijpt, kun je de live prijs van ONEID token verkennen!

Prijsvoorspelling van ONEID Wil je weten waar je ONEID naartoe gaat? Onze ONEID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ONEID token!

